Droga dentro do pão: homem detido ao tentar entrar em prisão de Setúbal

29 out, 2025 - 10:16 • Olímpia Mairos

O detido, apanhado em flagrante delito, não possui antecedentes criminais. Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para determinação das medidas de coação consideradas adequadas.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, deteve um homem de 21 anos quando este tentava entrar no Estabelecimento Prisional de Setúbal na posse de um produto suspeito de ser estupefaciente.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que a detenção ocorreu durante o período de visitas e contou com a colaboração do Corpo da Guarda Prisional de Setúbal.

No decorrer do controlo de acessos, “foi detetado, dissimulado no interior de um pão, um produto suspeito de ser haxixe, bem como vários comprimidos escondidos num embrulho”, lê-se na nota.

Face à suspeita da ilicitude dos materiais, foi acionada a PJ que, após a realização do exame pericial, confirmou tratar-se efetivamente de produto estupefaciente.

O detido, apanhado em flagrante delito, não possui antecedentes criminais.

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial, para determinação das medidas de coação consideradas adequadas.

