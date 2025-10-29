Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Explosão numa habitação provoca um ferido grave no Fundão

29 out, 2025 - 11:03 • Lusa

Presume-se que a explosão tenha tido origem numa fuga de gás" no interior da habitação, onde estava uma mulher de 62 anos.

A+ / A-

Uma pessoa sofreu esta quarta-feira ferimentos graves na sequência de uma explosão no interior de uma habitação, no Fundão, distrito de Castelo Branco, informou a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, "presume-se que a explosão tenha tido origem numa fuga de gás" no interior de uma habitação, situada na cidade do Fundão.

Do acidente resultaram ferimentos graves numa mulher de 62 anos e danos materiais na habitação, que estão a ser contabilizados.

O alerta foi dado às 09h29 e para o local foram mobilizados 18 operacionais apoiados por seis veículos, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)