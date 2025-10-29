Explosão numa habitação provoca um ferido grave no Fundão

29 out, 2025 - 11:03 • Lusa
Uma pessoa sofreu esta quarta-feira ferimentos graves na sequência de uma explosão no interior de uma habitação, no Fundão, distrito de Castelo Branco, informou a Proteção Civil.
Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, "presume-se que a explosão tenha tido origem numa fuga de gás" no interior de uma habitação, situada na cidade do Fundão.
Do acidente resultaram ferimentos graves numa mulher de 62 anos e danos materiais na habitação, que estão a ser contabilizados.
O alerta foi dado às 09h29 e para o local foram mobilizados 18 operacionais apoiados por seis veículos, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Covilhã.