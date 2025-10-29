Falta de professores. Há 1240 horários por preencher nas escolas

As escolas tinham 1240 horários por preencher na passada sexta-feira, 24 de outubro, e a falta de professores continua a ser crítica nas regiões de Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve. Os dados foram avançados pelo ministro da Educação, ouvido esta quarta-feira no Parlamento para a discussão do Orçamento do Estado na especialidade.

Durante a sua audição, Fernando Alexandre anunciou ainda que o Governo quer mudar a lei, de forma a que os alunos do privado passem a inscrever-se também no Portal das Matrículas.

Sobre a falta de professores — cada horário por preencher corresponde a um professor em falta — Fernando Alexandre repetiu aos deputados algo que já tinha dito antes, "é natural que haja sempre horários por preencher", tendo em conta que há cerca de 128 mil professores para 810 agrupamentos e que "o que está em causa é a rapidez com que eles são preenchidos".

O ministro frisou ainda que o caso dos agrupamentos com 10 ou mais horários por preencher estão "concentrados nos quadros de zona pedagógica carenciados — Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve.

Uma vez identificada a falta de professores em 480 agrupamentos de escolas, o ministro diz ser necessário "definir políticas para combater a falta de docentes" e recordou alguma das medidas já em vigor, como o apoio à deslocação para todos os docentes (23 milhões de euros) e o concurso externo aberto só para as zonas carenciadas de professores (com 1800 vagas). "Estamos a abrir mais vagas que o número de horários que está por preencher", sublinhou.

O ministro destacou a falta de professores como o "problema mais grave" no setor durante a abertura da apresentação do Orçamento do Estado para a Educação. Fernando Alexandre realçou que, para o próximo ano, o financiamento para a Educação terá um aumento de 6% — mais 621 milhões de euros do que o previsto para este ano.

Governo quer mudar a lei e ter alunos do privado no Portal das Matrículas

O ministro da Educação admite querer mudar a lei para que os alunos do ensino privado comecem a inscrever-se e a realizar as matrículas na mesma plataforma onde estão inscritos os alunos do ensino público, ou seja, no Portal das Matrículas.

Na discussão na especialidade do Orçamento do Estado, Fernando Alexandre sublinhou a necessidade de perceber o percurso de todos os alunos desde o pré-escolar até ao 12.º ano. "Nós não conseguimos monitorizar todos os alunos em escolaridade obrigatória e para isso vamos mudar a lei, e vamos tornar obrigatória a matricula no portal das matrículas de todos os alunos. Porque é única forma de monitorizar o abandono escolar", sublinhou.

O governante deu como exemplo o que se tem passado no pré-escolar. "As nossas estimativas para o pré-escolar são muito imprecisas, porque as famílias que se inscrevem no pré-escolar, muitas delas — concluímos com as autarquias — já tinham lugar num infantário ou jardim infantil no privado ou numa IPSS", disse.

O ministro sublinhou que poderá levar algum tempo, mas o objetivo é criar um novo portal de matrículas para todos os alunos, que sirva público e privado.

Atualmente, apenas os alunos da escola pública têm de se inscrever no Portal das Matrículas e, na maioria dos anos de escolaridade, o processo é automático, sem que os encarregados de educação tenham de recorrer à plataforma.

Orçamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia é aumentado

O executivo pretende extinguir a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), mas para 2026 está planeado um orçamento de 714 milhões de euros, mais 107 milhões que este ano, de acordo com o ministro da Educação.

No Parlamento, Fernando Alexandre assinalou que pretende ter concluída no segundo semestres do próximo ano a reforma prevista para a área da ciência.

Atualmente, a FCT é a entidade principal a financiar a investigação científica no Ensino Superior.

Já abriu novo aviso para requalificação de 237 escolas

Depois de duas horas de audição, o ministro da Educação avançou que já abriu, esta quarta-feira, o novo aviso para a requalificação de 237 escolas num valor de 850 milhões de euros.

No debate na especialidade, o ministro da Educação recordou que o plano é requalificar 387 escolas até 2030 e que o critério para a escolha dos agrupamentos “não tem nada a ver com quem é o presidente da Câmara”.



Fernando Alexandre criticou a obra deixada pelo Governo do Partido Socialista em que há escolas que custaram milhões próximas a outras onde não há condições. O ministro destacou a dívida que ainda agora é paga e considerou que o Parque Escolar "leva 110 milhões de euros todos os anos".