Falta de professores. Há 1240 horários por preencher nas escolas

As escolas tinham 1240 horários por preencher na passada sexta feira, 24 de Outubro e a falta de professores continua a ser cítica nas regiões de Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve.

Os dados são avançados pelo ministro da Educação Ciência e Ensino Superior ouvido esta quarta feira no parlamento para a discussão do Orçamento do Estado na especialidade.

Aos deputados, Fernando Alexandra avança que "é natural que haja sempre horários por preencher" tendo em conta que há cerca de 128 mil professores para 810 agrupamentos e que "o que está em causa é a rapidez com que eles são preenchidos". O ministro sublinha que o caso dos agrupamentos com 10 ou mais horários por preencher estão "concentrados mos quadros de zona pedagógica carenciados - Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve.

Uma vez que identificada a falta de professores em 480 agrupamentos de escolas o ministro diz ser necessário "definir políticas para combater a falta de docentes" e recordou alguma das medidas já em vigor como o apoio à deslocação para todos os docentes (23 milhões de euros) e o concurso externo aberto só para as zonas carenciadas de professores com 1800 vagas. "Estamos a abrir mais vagas que o número de horários que está por preencher", sublinhou.

O ministro da Educação optou por destacar a falta de professores como o "problema mais grave" no sector na abertura da apresentação do Orçamento para a área. Fernando Alexandre realçou que para o próximo ano o financiamento para a educação terá um aumento de 6% - mais 621 milhões de euros do previsto para este ano.