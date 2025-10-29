Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Educação

Falta de professores. Há 1240 horários por preencher nas escolas

29 out, 2025 - 10:24 • Filipa Ribeiro

Ministro da Educação defende que "é natural que haja sempre horários por preencher" e sublinha que no caso dos agrupamentos com 10 ou mais horários por preencher estão concentrados nos quadros das zonas pedagógicas carenciadas - Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve.

A+ / A-

As escolas tinham 1240 horários por preencher na passada sexta feira, 24 de Outubro e a falta de professores continua a ser cítica nas regiões de Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve.

Os dados são avançados pelo ministro da Educação Ciência e Ensino Superior ouvido esta quarta feira no parlamento para a discussão do Orçamento do Estado na especialidade.

Aos deputados, Fernando Alexandra avança que "é natural que haja sempre horários por preencher" tendo em conta que há cerca de 128 mil professores para 810 agrupamentos e que "o que está em causa é a rapidez com que eles são preenchidos". O ministro sublinha que o caso dos agrupamentos com 10 ou mais horários por preencher estão "concentrados mos quadros de zona pedagógica carenciados - Lisboa, Setúbal, Alentejo e Algarve.

Uma vez que identificada a falta de professores em 480 agrupamentos de escolas o ministro diz ser necessário "definir políticas para combater a falta de docentes" e recordou alguma das medidas já em vigor como o apoio à deslocação para todos os docentes (23 milhões de euros) e o concurso externo aberto só para as zonas carenciadas de professores com 1800 vagas. "Estamos a abrir mais vagas que o número de horários que está por preencher", sublinhou.

O ministro da Educação optou por destacar a falta de professores como o "problema mais grave" no sector na abertura da apresentação do Orçamento para a área. Fernando Alexandre realçou que para o próximo ano o financiamento para a educação terá um aumento de 6% - mais 621 milhões de euros do previsto para este ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 29 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)