Força Aérea deteta cinco embarcações com migrantes no Mediterrâneo

A Força Aérea detetou na sexta e sábado da semana passada cinco embarcações com migrantes a bordo no Mediterrâneo durante uma missão de vigilância.

Em comunicado, a Força Aérea refere que no dia 24 de outubro realizou um "avistamento de migrantes" numa embarcação em que "seguiam mais de uma dezena de homens, incluindo jovens menores de idade".

No dia seguinte, foram avistadas mais quatro embarcações, "com migrantes em situação irregular", uma delas transportava "um bebé".

"As embarcações, de pequenas dimensões e equipadas apenas com um motor, encontravam-se a percorrer um trajeto de mais de 200 quilómetros, entre o norte de África e o sul de Espanha", indica a Força Aérea, que avança que todos os incidentes foram reportados à FRONTEX e às autoridades espanholas.

A missão fez parte da Operação INDALO 2025, num destacamento a operar a partir de Málaga que teve início a 19 de março e termina a 26 de novembro.