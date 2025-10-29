Homem de 34 anos morre esfaqueado na Costa da Caparica

29 out, 2025 - 14:10 • Lusa
Um homem, de 34 anos, foi esfaqueado mortalmente cerca das 23h00 da passada terça-feira, na sequência de um furto, na Costa da Caparica, concelho Almada, em Setúbal, informaram fontes policiais.
Segundo fonte da GNR, os militares daquela força de segurança foram alertados para o crime ocorrido na Rua do Juncal.
Por sua vez, fonte da PJ de Setúbal disse à agência Lusa que o crime terá ocorrido na sequência de um furto à vítima mortal, um cidadão do Bangladesh, e que estão em curso diligências para identificar o autor do homicídio.
O caso foi transitado para a alçada da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal.