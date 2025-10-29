Ouvir
Libertados suspeitos intercetados na fronteira após morte de militar no Guadiana

29 out, 2025 - 08:03 • Redação

Foram libertados os dois suspeitos detidos esta terça-feira no âmbito da investigação para capturar os narcotraficantes que abalroaram um barco patrulha da GNR, no rio Guadiana.

Foram libertados os dois suspeitos detidos esta terça-feira no âmbito da investigação para capturar os narcotraficantes que abalroaram um barco patrulha da GNR, no rio Guadiana. A informação está a ser avançada esta quarta-feira pela CNN Portugal. A Renascença já pediu esclarecimentos às autoridades para confirmar esta indicação.

Deste incidente, recorde-se, resultou a morte de um militar da Guarda Nacional Republicana.

Os dois homens de nacionalidade espanhola tentavam chegar a Espanha na posse de 50 mil euros, presumivelmente relacionados com o tráfico de droga. Foram detidos pela GNR e entregues à Polícia Judiciária, mas acabaram por ser libertados ontem ao final da noite por falta de provas.

