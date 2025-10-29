Lobos atacam no concelho de Miranda do Douro e matam sete ovinos

Um ataque de lobos no concelho de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, causou no passado domingo a morte a cinco ovelhas e dois cordeiros, contou esta quarta-feira à Lusa um familiar do pastor proprietário dos animais.

"O ataque aconteceu ao final do dia de domingo, quando o meu tio andava a pastorear os animais e algumas ovelhas terão ficado para trás. Ele não se apercebeu e o lobo, ou lobos, levou as ovelhas e os cordeiros", explicou Mário Torrado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Os pastores no Planalto Mirandês andam revoltados, porque garantem que andam trabalhar para alimentar os lobos", comentou.

"Por aqui há um sentimento de revolta, porque as pessoas andam a trabalhar para tentar tirar algum rendimento e ficam sem os seus bens, o que gera medo e revolta ", justificou Mário Torrado.

De acordo com Mário Torrado, os técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) tomaram conta da ocorrência.

Em cerca de um mês e meio, este é o quinto ataque de lobos registado no concelho de Miranda do Douro, que foi relatado ao instituto.

Em 19 de setembro, o ICNF avançava à agência Lusa que, desde 2024, tinham sido registados 32 ataques de lobos, na região do Planalto Mirandês, território fronteiriço do distrito de Bragança, um número que agora é mais dilatado.

Só no concelho de Miranda do Douro, num mês, foram registados quatro ataques de lobos nas localidades de Malhadas, Fonte Ladrão, Genísio, Águas Vivas a agora no Palancar que resultaram na morte de algumas dezenas de animais e ferimentos graves noutras dezenas.

Também no concelho de Mogadouro e Vimioso há relatos de lobos desde 2024 e em 2025.

Um grupo de pastores do Planalto Mirandês queixam-se que os ataques de lobos ocorridos desde o início do ano são "uma calamidade" e pedem a atuação do Governo para ajudar a solucionar este problema que causa "avultados prejuízos".

Pastores defendem que desta forma não podem continuar a criar animais que contribuem para economia desta região, e pedem ajuda aos ministérios da Agricultura e Ambiente.

António Padrão disse que os pastores andam com "o credo na boca" porque os ataques de lobos os estão a deixar "assustados e desmotivados". Os pastores já afirmaram que se nada for feito, partem para medidas de luta.

Segundo o ICNF, o lobo ibérico possui em Portugal o estatuto de espécie em perigo, que lhe confere o Estatuto de Espécie Protegida.

Em julho, foi apresentado o Programa Alcateia 2025-2035, de proteção do lobo ibérico, que tem para este ano um orçamento de 3,3 milhões de euros e contempla a revisão das indemnizações por ataques de lobos a gado, aproximando-as dos valores de mercado.