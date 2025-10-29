Mau tempo: Mais de mil ocorrências registadas desde as 12h00 de terça-feira

29 out, 2025 - 09:23 • Olímpia Mairos , com Lusa
Mais de mil ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 12h00 de terça-feira e as 8h00 de hoje, a maioria inundações, segundo a proteção civil.
"Entre as 12h00 [de terça-feira] e as 8h00 [de hoje] foram registadas 1.005 ocorrências, das quais 211 na cidade de Lisboa e 764 nos restantes distritos devido à chuva forte", adiantou Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
De acordo com Elísio Pereira, a maioria das ocorrências foram inundações na via pública (679) e quedas de árvores (18).
Na região do Algarve, contabilizaram-se 40 ocorrências no mesmo período. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou, entretanto, o aviso meteorológico de laranja para vermelho, em vigor até às 10h00 desta quarta-feira.
Elísio Pereira adiantou ainda que não houve registo de vítimas durante a noite.
Na terça-feira, contudo, uma mulher ficou gravemente ferida devido às inundações na freguesia de Barcarena, no concelho de Oeiras, uma das zonas mais vulneráveis a intempéries.
Meteorologia
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta quarta-feira o aviso meteorológico para vermelho no distrito de Faro, devido à chuva forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes. Este é o nível mais grave numa escala de quatro e estará em vigor até às 10h00.
Após esse período, Faro mantém-se sob aviso laranja até às 15h00, devido à previsão de trovoadas e vento forte.
Os distritos de Évora, Setúbal e Beja estão sob aviso laranja — o segundo mais grave — por causa da chuva intensa. Em Beja, soma-se ainda um aviso amarelo por trovoada.
Já Santarém e Lisboa permanecem sob aviso amarelo até ao meio-dia, enquanto Castelo Branco e Portalegre terão o mesmo nível de alerta até às 15h00.