Mau tempo: Mais de mil ocorrências registadas desde as 12h00 de terça-feira

Mais de mil ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 12h00 de terça-feira e as 8h00 de hoje, a maioria inundações, segundo a proteção civil.

"Entre as 12h00 [de terça-feira] e as 8h00 [de hoje] foram registadas 1.005 ocorrências, das quais 211 na cidade de Lisboa e 764 nos restantes distritos devido à chuva forte", adiantou Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com Elísio Pereira, a maioria das ocorrências foram inundações na via pública (679) e quedas de árvores (18).

Na região do Algarve, contabilizaram-se 40 ocorrências no mesmo período. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) agravou, entretanto, o aviso meteorológico de laranja para vermelho, em vigor até às 10h00 desta quarta-feira.

Elísio Pereira adiantou ainda que não houve registo de vítimas durante a noite.

Na terça-feira, contudo, uma mulher ficou gravemente ferida devido às inundações na freguesia de Barcarena, no concelho de Oeiras, uma das zonas mais vulneráveis a intempéries.

Na terça-feira, uma mulher ficou ferida com gravidade na sequência das inundações registadas na freguesia de Barcarena, uma das zonas do concelho de Oeiras mais suscetíveis às intempéries.