Mau tempo. Quatro distritos sob aviso laranja até às 15h00

29 out, 2025 - 06:56 • Lusa

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal e Beja estão hoje sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à chuva forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal e Beja estão esta quarta-feira sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à chuva forte, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos do IPMA estão em vigor até às 15h00 de hoje, devido à "precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes."

Os distritos de Santarém e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até ao meio-dia, e Castelo Branco e Portalegre estão também sob aviso amarelo até às 15h00.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

