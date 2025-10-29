"Nem dá para um pão." Governo propõe aumento de 10 cêntimos no subsídio de refeição no Estado a partir de 2027

O Governo propôs esta quarta-feira aumentar o subsídio de refeição na função pública em 10 cêntimos ao ano a partir de 2027, de modo a atingir 6,30 euros em 2029, avançou o coordenador da Frente Comum.

"O que o Governo propõe [...] é um aumento do subsídio de refeição perfeitamente miserável", disse Sebastião Santana, à saída da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, no Ministério das Finanças, em Lisboa, referindo que em causa está a proposta de um aumento de 10 cêntimos por ano "para chegar a 6,30 euros em 2029".

A última vez que o subsídio de refeição dos trabalhadores da Administração Pública foi aumentado foi em 2023 no Governo de António Costa, tendo subido para seis euros.

Já o subsídio de refeição pago em cartão isento de IRS e de contribuições para a Segurança Social subiu de 9,60 euros em 2024 para 10,20 euros em 2025, sendo esta uma medida que resultou do acordo tripartido de Concertação Social.

Governo "sentou-se à mesa com mais uma mão cheia de coisa nenhuma"



A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (Frente Comum) indicou ainda que esta foi a única "novidade" face à proposta de adenda ao acordo plurianual atualmente em vigor e acusou o Governo de "continuar a meter os trabalhadores da Administração Pública mais um ano a perder o poder de compra".

O Governo "sentou-se hoje à mesa com mais uma mão cheia de coisa nenhuma", reiterou Sebastião Santana, referindo que há mais reuniões agendadas, mas antecipando que a marcha nacional convocada pela CGTP para 08 de novembro será "determinante" para realçar a "luta dos trabalhadores" perante aquilo que classifica uma "política que não serve ninguém".

Questionado sobre se a CGTP estaria disponível para avançar com uma greve geral, Sebastião Santana disse não ter "competências" para tomar a decisão, mas sublinhou que "não está fora de questão esse patamar de luta", lembrando ainda que a greve convocada pela Frente Comum que decorreu na semana passada foi "estrondosa".

"O que temos dito sempre é que estão em cima da mesa todas as formas de luta. E com estas políticas, com este ataque aos direitos dos trabalhadores de uma forma cerrada em todas as frentes, o caminho vai ter que se desenvolver", acrescentou.

Fesap: "Nem sequer dá para comprar um pão"

Já o secretário-geral da Fesap, José Abraão, saudou a intenção do Governo de atualizar o subsídio de refeição na função pública, mas sublinha que os 10 cêntimos propostos "nem sequer dá para comprar um pão".

"Levamos daqui uma boa notícia, que é a abertura do Governo para alterar o subsídio de refeição, que não era alterado desde 2023", realça José Abraão, à saída da reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, reiterando a informação que havia sido dada pelo coordenador da Frente Comum.

José Abraão disse ainda ter sinalizado ao Governo "que não era possível" chegar a acordo se "não houvesse aumento do subsídio de refeição em 2026", mas, o executivo, segundo o responsável, justificou esta proposta com o "argumento" de que o Orçamento para 2026 é "muito difícil".