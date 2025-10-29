Operação Lex é "momento difícil para magistratura”, diz ASJP

"É sempre um momento difícil para a magistratura ver um julgamento com juízes julgados, não é positivo”: as palavras são do presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, Nuno Matos, relativamente ao processo LEX, que esta quarta-feira começa a ser julgado no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.

No entanto, considera que "mostra que o sistema funciona", "estamos agora na fase do julgamento, depois de vários percalços processuais, sinal destes processos complexos, e depois haverá uma decisão que dirá se são culpados ou não".

O caso chega a julgamento quase três anos depois da decisão instrutória, que decidiu enviar todos os arguidos para a barra do tribunal.

Paulo Lona, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), diz que "este caso sinaliza à sociedade que qualquer pessoa, independentemente da função, se praticar um crime tem de ser investigada e, se houver factos para tal, submetida a julgamento", esclarecendo que "é o funcionamento do sistema de justiça e do Estado de direito".

Por se tratarem de juízes desembargadores à altura dos factos, embora um tenha sido mesmo expulso (Rui Rangel), outro aposentado compulsivamente (Fátima Galante) e um outro jubilado (Vaz das Neves), o julgamento realiza-se no Supremo Tribunal de Justiça e não num tribunal de primeira instância.

Nuno Matos recorda que o caso até aqui enfrentou condicionamentos que prejudicaram o bom andamento dos trabalhos.

"O sorteio ditou juízes titulares do processo que estavam muito perto da jubilação, ou seja, da reforma, e o que aconteceu é que vários juízes, a quem foi distribuído este processo, jubilaram-se e, nesses casos, tem de haver novo sorteio. Mas, entretanto, essa questão já está resolvida e, a partir do momento em que o julgamento começar, estes juízes conselheiros terão de se manter em funções mesmo que atinjam a jubilação ou condições para tal", explica.

E como não basta mudar o rosto do titular do processo, explica que há um circuito que volta sempre à estaca zero, e foi isso que gerou atrasos no arranque deste julgamento do caso LEX.

"O processo é complexo, tem de ser preparado, o juiz tem de estudar o processo. O que aconteceu é que o juiz preparava o processo e depois saía. Vinha outro que tinha de o estudar, porque é um processo com complexidade, e o tempo foi passando", adianta.