Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro arranca esta quinta-feira

Em declarações à Renascença, na véspera do arranque do Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que decorre entre 30 de outubro e 2 de novembro, o presidente da Liga deixa um alerta: "sabemos que na situação social e económica do país há cada vez mais pessoas carenciadas, nomeadamente, doentes com cancro".

Vítor Veloso admite, por isso, que a Liga tem como grande objetivo apoiar mais doentes oncológicos. "Foram cerca de 22 mil que conseguimos abranger o ano passado, mas gostaríamos de abranger muitos mais".

Apesar de reconhecer as dificuldades na realização do peditório, que é feito nas ruas, faça chuva ou faça sol, o presidente da Liga conta com a adesão dos portugueses à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.

"É um peditório de rua, portanto são peditórios difíceis de realizar, mas que felizmente para a Liga têm tido sempre uma contribuição muito positiva que demonstra a generosidade da população portuguesa".



Os donativos destinam-se a apoiar doentes oncológicos e famílias, mas também à promoção de ações de prevenção e rastreio, e financiamento de projetos de investigação científica.



A ação decorre a partir desta quinta-feira e termina no domingo.