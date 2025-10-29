Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro arranca esta quinta-feira

29 out, 2025 - 06:09 • Ana Fernandes Silva

O presidente da Liga, Vítor Veloso, acredita que há um aumento de doentes oncológicos em situação carenciada.

A+ / A-

Em declarações à Renascença, na véspera do arranque do Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que decorre entre 30 de outubro e 2 de novembro, o presidente da Liga deixa um alerta: "sabemos que na situação social e económica do país há cada vez mais pessoas carenciadas, nomeadamente, doentes com cancro".

Vítor Veloso admite, por isso, que a Liga tem como grande objetivo apoiar mais doentes oncológicos. "Foram cerca de 22 mil que conseguimos abranger o ano passado, mas gostaríamos de abranger muitos mais".

Apesar de reconhecer as dificuldades na realização do peditório, que é feito nas ruas, faça chuva ou faça sol, o presidente da Liga conta com a adesão dos portugueses à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.

"É um peditório de rua, portanto são peditórios difíceis de realizar, mas que felizmente para a Liga têm tido sempre uma contribuição muito positiva que demonstra a generosidade da população portuguesa".

Os donativos destinam-se a apoiar doentes oncológicos e famílias, mas também à promoção de ações de prevenção e rastreio, e financiamento de projetos de investigação científica.

A ação decorre a partir desta quinta-feira e termina no domingo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 29 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)