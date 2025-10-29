PJ lança campanha de prevenção do cibercrime dirigida a escolas

A Polícia Judiciária (PJ) vai lançar na quinta-feira, em Lisboa, uma campanha de prevenção do cibercrime, dirigida à comunidade educativa, com o objetivo de promover a segurança "online", anunciou esta quarta-feira aquela polícia.

"No centro desta iniciativa está o videojogo "RAYUELA", uma ferramenta pedagógica inovadora que alia diversão e aprendizagem para promover a segurança "online" e a cidadania digital, direcionada a crianças e jovens do 5.º ao 9.º ano de escolaridade", adianta a PJ em comunicado.

Segundo a PJ, a integração deste jogo nas atividades escolares é "uma oportunidade única para formar utilizadores conscientes e responsáveis na "internet".

Através deste videojogo, os alunos vão aprender a "prevenir riscos "online" e a reforçar as suas competências de literacia digital de forma envolvente e prática".

Esta iniciativa é lançada na quinta-feira através da Missão Cibersegura - iniciativa que tem como objetivo promover a segurança das crianças e jovens nos ambientes digitais -, que irá disponibilizar os "materiais pedagógicos completos e adaptáveis" de forma a facilitar a implementação do jogo em diferentes contextos educativos.

O objetivo é garantir "uma aplicação simples, eficaz e alinhada com os objetivos curriculares".