Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operação “Galgo”

Quatro detidos e 2,3 toneladas de cocaína apreendidas em alto mar

29 out, 2025 - 13:37 • Olímpia Mairos

Polícia Judiciária participou na operação marítima que envolveu várias entidades internacionais.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) participou numa operação marítima internacional de grande escala, designada “Galgo”, que resultou na interceção de uma lancha de alta velocidade com mais de 2,3 toneladas de cocaína a bordo.

A operação foi coordenada através do MAOC (N) — o Centro de Análise e Operações Marítimas – Narcóticos, com sede em Lisboa — e envolveu forças de vários países europeus e aliados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ esclarece que a operação visou o combate ao tráfico de droga por via marítima, com especial foco nas embarcações rápidas utilizadas pelas redes criminosas.

Durante a missão, foram detetadas várias embarcações em águas internacionais, tendo uma delas sido intercetada por uma unidade naval francesa, que precisou de recorrer a tiros de precisão para desativar os motores da lancha que se recusava a acatar as ordens de paragem.

“Uma vez que estas embarcações, por regra, não acatam as ordens das autoridades para parar, a unidade naval francesa envolvida na interceção teve mesmo de recorrer a tiros de precisão para desativar os motores da embarcação”, precisa a PJ.

A equipa francesa de abordagem deteve os quatro tripulantes e apreendeu a carga ilícita, que foi posteriormente entregue às autoridades espanholas para investigação.

A operação “Galgo” contou com a colaboração de múltiplas entidades internacionais, entre as quais a Marinha Francesa, o Gabinete Francês Antidrogas (OFAST), o Serviço Aduaneiro de Guarda Costeira (SGCD), a Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA), a Administração de Combate à Droga dos EUA (DEA), e as forças portuguesas — Marinha, Força Aérea e Polícia Judiciária — além das autoridades espanholas.

Dada a vasta área marítima sob vigilância, os países participantes mobilizaram três fragatas, três aeronaves de patrulhamento e um helicóptero, operando em zonas estratégicas definidas com base em informações de inteligência.

A operação representou um esforço transnacional coordenado no combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima, reforçando a importância da cooperação internacional na luta contra o crime organizado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 29 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)