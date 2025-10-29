Recuperados vivos 33 dos 215 capões furtados em Paredes

A GNR recuperou vivos 33 dos 215 capões furtados na quinta-feira de uma quinta em Paredes, do distrito do Porto, e constituiu dois arguidos por suspeita dos crimes de furto e recetação.

Em declarações à Lusa, fonte daquela força militar esclareceu que os suspeitos são dois homens, de 42 e 58 anos, e que os restantes animais foram igualmente encontrados mas que "já estavam mortos, uns já depenados e muitos já embalados e prontos para consumo".

Os animais foram recuperados, explicou a GNR, no decorrer do cumprimento de três mandados de busca: uma domiciliária, uma em um anexo e outra em terreno agrícola.

Além dos animais, foi também recuperada uma máquina de depenar animais que foi também furtada da quinta.

Na quinta-feira, durante a madrugada, foram furtados 215 capões, sendo que cada animal tem um custo estimado de 80 euros, e uma máquina de depenar animais, causando um prejuízo de cerca de 20 mil euros.