Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Dia Mundial do AVC

Só 58% dos utentes com sintomas de AVC liga 112 na 1.ª hora

29 out, 2025 - 06:24 • Anabela Góis

Distrito de Lisboa registou o maior número de casos no ano passado e idade média dos doentes atendidos foi de 73,5 anos.

A+ / A-

No primeiro semestre deste ano, o INEM encaminhou para os hospitais mais adequados 4.581 utentes com sinais e sintomas de Acidente Vascular Cerebral através da Via Verde do AVC. São mais 826 doentes do que em igual período de 2024.

O distrito de Lisboa registou o maior número de casos, com 916 doentes encaminhados, seguido de Porto e Setúbal.

A idade média dos doentes atendidos através da Via Verde do AVC foi de 73,5 anos. Do total de casos registados, 51,3% são do sexo feminino e 48,7% do sexo masculino.

O AVC deu-lhes outra oportunidade. Joana abrandou, Fernando deixou os vícios

Reportagem Renascença

O AVC deu-lhes outra oportunidade. Joana abrandou, Fernando deixou os vícios

Ela tem 43, ele tem 63. Sofreram ambos um acidente(...)

As primeiras horas após o início dos sintomas são essenciais, porque há uma janela temporal que garante a eficácia dos principais tratamentos. Mas no 1º semestre do anos os dados do INEM mostram que só em 58% dos casos é que o contacto dos utentes para o 112 ocorreu na primeira hora após os primeiros sinais.

Entre janeiro e junho a Unidade Local de Saúde de Santa Maria, em Lisboa, foi o hospital que mais casos suspeitos de AVC recebeu através da Via Verde do AVC, com 279 registos. S Seguem-se o Hospital de Leiria, com 211 registos e o Hospital de São João, no Porto, com 209 registos.

Em caso de falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar, os utentes devem ligar de imediato para o Número Europeu de Emergência – 112.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 29 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)