Só 58% dos utentes com sintomas de AVC liga 112 na 1.ª hora

29 out, 2025 - 06:24 • Anabela Góis
No primeiro semestre deste ano, o INEM encaminhou para os hospitais mais adequados 4.581 utentes com sinais e sintomas de Acidente Vascular Cerebral através da Via Verde do AVC. São mais 826 doentes do que em igual período de 2024.
O distrito de Lisboa registou o maior número de casos, com 916 doentes encaminhados, seguido de Porto e Setúbal.
A idade média dos doentes atendidos através da Via Verde do AVC foi de 73,5 anos. Do total de casos registados, 51,3% são do sexo feminino e 48,7% do sexo masculino.
As primeiras horas após o início dos sintomas são essenciais, porque há uma janela temporal que garante a eficácia dos principais tratamentos. Mas no 1º semestre do anos os dados do INEM mostram que só em 58% dos casos é que o contacto dos utentes para o 112 ocorreu na primeira hora após os primeiros sinais.
Entre janeiro e junho a Unidade Local de Saúde de Santa Maria, em Lisboa, foi o hospital que mais casos suspeitos de AVC recebeu através da Via Verde do AVC, com 279 registos. S Seguem-se o Hospital de Leiria, com 211 registos e o Hospital de São João, no Porto, com 209 registos.
Em caso de falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar, os utentes devem ligar de imediato para o Número Europeu de Emergência – 112.