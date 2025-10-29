Sorteio de processos judiciais. “Alterou-se o sistema há dias”, diz ASJP

O processo LEX teve consequências no funcionamento da justiça, desde logo na forma de sorteio dos processos judiciais, responsável pela atribuição dos casos aos juízes que vão tomar uma decisão.

Se antes havia muitas distribuições manuais, hoje estas estão nas mãos dos computadores e do algoritmo.

Coincidência ou não, houve uma mudança que aconteceu há apenas uns dias, como explica Nuno Matos, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

"Alterou-se o sistema que entrou há poucos dias em vigor. Quem faz a distribuição é o funcionário judicial e entende-se que fica tudo registado informaticamente. Essa é a vertente mais importante. O sistema informático regista todos os atos e a segurança está garantida."

A primeira versão do sistema obrigava à presença de um juiz e de um magistrado do Ministério Público, além do funcionário judicial, o que estava a gerar dificuldades no funcionamento dos tribunais. Segundo a ASJP, essas pessoas chegavam a cancelar outros trabalhos para estarem disponíveis para os sorteios.

Com a mais recente alteração, a Associação Sindical dos Juízes afirma que há transparência e confiança no novo modelo:

"É um sistema informático que, na sua componente técnica, dá todas as garantias de que tudo é feito com transparência."

Do lado do Ministério Público, a avaliação é semelhante. Paulo Lona, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, confirma os impactos positivos.

"Felizmente o sistema foi alterado porque estava a causar transtorno no funcionamento dos tribunais. A distribuição é agora controlada por algoritmo, sendo só necessário fiscalizar o funcionamento do sistema informático."

Recorde-se que, na Operação LEX, estão em causa, segundo a acusação, a viciação manual dos sorteios de quatro processos, levantando suspeitas sobre a transparência na distribuição de determinados casos.