Universidade de Coimbra apoia famílias africanas com equipamentos para melhorar qualidade do ar

Um projeto liderado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), em parceria com a Universidade Lúrio (UniLúrio), está a apoiar comunidades moçambicanas na adoção de soluções energéticas mais limpas e sustentáveis, com impacto direto na melhoria da qualidade do ar nas habitações.

Denominada “AfroEnergy”, a iniciativa pretende “mudar a forma como se produz e consome energia no norte de Moçambique, promovendo eficiência energética, sustentabilidade ambiental e formação científica local”, informa a UC, em comunicado.

O projeto envolve a Faculdade de Engenharia da UniLúrio, em Pemba, e resulta de um acordo de cooperação científica com a UC.

Segundo Adélio Gaspar, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da FCTUC e coordenador do projeto, em muitas regiões moçambicanas as famílias continuam a depender da queima de lenha e carvão como principais fontes de energia doméstica, o que gera poluição interior e sérios riscos à saúde pública.

“O AfroEnergy quer inverter esse cenário. Equipámos a UniLúrio com instrumentos de monitorização ambiental, capazes de medir temperatura, humidade, partículas e gases como dióxido e monóxido de carbono, e criámos laboratórios de refrigeração e energia solar ao serviço do ensino e da investigação”, explica o investigador.