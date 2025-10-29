Ouvir
Vila Nova de Foz Côa. Incêndio em lar de idosos provoca ferido ligeiro

29 out, 2025 - 06:56 • Lusa

O lar, localizado na avenida da Misericórdia, "terá entre 70 a 80 idosos".

A+ / A-

Um incêndio que deflagrou esta madrugada num lar de idosos em Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, "com origem num radiador", provocou um ferido ligeiro, de acordo com a Proteção Civil.

"Até agora só existe uma vítima ligeira que está já a ser avaliada no local", disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro, notando que "provavelmente terá sido afetada pelo fumo".

A mesma fonte referiu que o incêndio foi extinto por funcionários do lar e que os bombeiros se encontram no local a "proceder à extração do fumo".

O lar, localizado na avenida da Misericórdia, "terá entre 70 a 80 idosos", referiu a mesma fonte.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por volta das 04h45, encontravam-se no local 14 operacionais auxiliados por sete veículos.

O alerta para a ocorrência foi dado às 03h56.

