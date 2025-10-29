Vila Nova de Foz Côa. Incêndio em lar de idosos provoca ferido ligeiro

Um incêndio que deflagrou esta madrugada num lar de idosos em Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, "com origem num radiador", provocou um ferido ligeiro, de acordo com a Proteção Civil.

"Até agora só existe uma vítima ligeira que está já a ser avaliada no local", disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro, notando que "provavelmente terá sido afetada pelo fumo".

A mesma fonte referiu que o incêndio foi extinto por funcionários do lar e que os bombeiros se encontram no local a "proceder à extração do fumo".

O lar, localizado na avenida da Misericórdia, "terá entre 70 a 80 idosos", referiu a mesma fonte.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, por volta das 04h45, encontravam-se no local 14 operacionais auxiliados por sete veículos.

O alerta para a ocorrência foi dado às 03h56.