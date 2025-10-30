Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Após eleições nos três sindicatos da FNAM a linha de estratégia mantém-se

30 out, 2025 - 09:53 • Redação

A federação vai manter a "mesma linha de ação firme e consequente" para garantir a dignificação da profissão.

A+ / A-

Terminaram as eleições nos três sindicatos que integram a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) para o próximo período de 2025-2028. Os corpos gerentes do Sindicato dos Médicos da Zona Centro (SMZC), foram os últimos a serem escolhidos e tomaram posse esta terça-feira.

No Sindicato dos Médicos do Norte (SMN), a eleições foram realizadas em maio e para o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), em setembro. Todas foram realizadas de "forma livre, democrática, participada e transparente", garantiu a FNAM em comunicado.

A federação vai manter a "mesma linha de ação firme e consequente" que já tinha seguido no mandato anterior. Os objetivos principais passam pela "defesa intransigente dos direitos dos médicos, a exigência de melhores condições de trabalho, sem retrocesso laborais, e a salvaguarda do direito da população à saúde". O rumo final é chegar a um "Serviço Nacional de Saúde de proximidade, acessível e de qualidade", acrescentou.

O "compromisso com a defesa dos médicos em todos os setores de exercício profissional" não vai ser esquecido, assim como "o respeito pelas condições laborais", garantiu a FNAM.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 30 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)