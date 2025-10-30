Após eleições nos três sindicatos da FNAM a linha de estratégia mantém-se

Terminaram as eleições nos três sindicatos que integram a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) para o próximo período de 2025-2028. Os corpos gerentes do Sindicato dos Médicos da Zona Centro (SMZC), foram os últimos a serem escolhidos e tomaram posse esta terça-feira.

No Sindicato dos Médicos do Norte (SMN), a eleições foram realizadas em maio e para o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), em setembro. Todas foram realizadas de "forma livre, democrática, participada e transparente", garantiu a FNAM em comunicado.

A federação vai manter a "mesma linha de ação firme e consequente" que já tinha seguido no mandato anterior. Os objetivos principais passam pela "defesa intransigente dos direitos dos médicos, a exigência de melhores condições de trabalho, sem retrocesso laborais, e a salvaguarda do direito da população à saúde". O rumo final é chegar a um "Serviço Nacional de Saúde de proximidade, acessível e de qualidade", acrescentou.

O "compromisso com a defesa dos médicos em todos os setores de exercício profissional" não vai ser esquecido, assim como "o respeito pelas condições laborais", garantiu a FNAM.