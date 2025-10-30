Aveiro, Coimbra e Viseu em aviso vermelho devido à chuva

Os distritos de Coimbra, Aveiro e Viseu vão estar em aviso vermelho devido ao mau tempo durante a manhã desta sexta-feira, com o perigo de "chuva forte e persistente" que começa já durante a próxima madrugada.

Em aviso na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Coimbra, Aveiro e Viseu apresentam aviso vermelho para o período entre as 6h00 e as 12h00, com outros sete distritos em aviso laranja - Braga, Bragança, Guarda, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Vila Real.

"Espera-se chuva persistente, por vezes forte, em particular agora nas próximas horas no litoral norte, mas a estender-se durante a noite às regiões Norte e Centro. Temos avisos emitidos de nível laranja para a maior parte dos distritos das regiões Norte e Centro, com os primeiros avisos para Viana do Castelo e Braga já a partir das 21 horas de hoje [quinta-feira] e temos neste momento emitido já também um aviso vermelho para os distritos de Aveiro Viseu e Coimbra", avança à Renascença Bruno Café, meteorologista do IPMA.

Outros distritos, como Castelo Branco, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal, ficarão em aviso amarelo até às 12h00 de sábado.

Esta quinta-feira, a Proteção Civil alertou para o perigo de cheias devido ao agravamento do tempo a partir da madrugada desta quinta-feira, com atenção redobrada para as regiões Norte, Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

Em conferência de imprensa, o adjunto de operações do Comando da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (AENPC), Carlos Pereira, refere que o maior perigo vai acontecer durante a madrugada e manhã desta sexta-feira, entre as 3h00 e as 7h00.

Devido à previsão de "chuva forte e persistente", a Proteção Civil determinou a elevação do estado de prontidão nível 3 para o território desde o Alto Minho até à Península de Setúbal e de nível 2 para o resto do país, à exceção do Algarve, que fica em nível 1.

Carlos Pereira aponta para "efeitos expectáveis" do agravamento do tempo: "inundações em zonas urbanas" e recomenda a "limpeza de sarjetas e valetas e a retirada de equipamentos e viaturas de zonas historicamente inundáveis, além da retirada de animais e equipamentos agrícolas de zonas normalmente inundáveis".

A Proteção Civil irá dar ainda uma "especial atenção" às bacias do Vouga, Águeda, Mondego, Nabão e às ribeiras do Oeste.

Todos os comandos regionais, sub-regionais e os serviços municipais de Proteção Civil e comandos dos bombeiros com "prontidão de 70% do seu efetivo".