Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 30 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Mau Tempo

Aveiro, Coimbra e Viseu em aviso vermelho devido à chuva

30 out, 2025 - 19:32 • Anabela Góis , Diogo Camilo

Período entre as 6h00 e as 12h00 desta sexta-feira vão ser de maior perigo. Proteção Civil alerta para cheias e determina a elevação do estado de prontidão nível 3 para o território desde o Alto Minho até à Península de Setúbal.

A+ / A-

Os distritos de Coimbra, Aveiro e Viseu vão estar em aviso vermelho devido ao mau tempo durante a manhã desta sexta-feira, com o perigo de "chuva forte e persistente" que começa já durante a próxima madrugada.

Em aviso na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Coimbra, Aveiro e Viseu apresentam aviso vermelho para o período entre as 6h00 e as 12h00, com outros sete distritos em aviso laranja - Braga, Bragança, Guarda, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Vila Real.

"Espera-se chuva persistente, por vezes forte, em particular agora nas próximas horas no litoral norte, mas a estender-se durante a noite às regiões Norte e Centro. Temos avisos emitidos de nível laranja para a maior parte dos distritos das regiões Norte e Centro, com os primeiros avisos para Viana do Castelo e Braga já a partir das 21 horas de hoje [quinta-feira] e temos neste momento emitido já também um aviso vermelho para os distritos de Aveiro Viseu e Coimbra", avança à Renascença Bruno Café, meteorologista do IPMA.

Outros distritos, como Castelo Branco, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal, ficarão em aviso amarelo até às 12h00 de sábado.

Esta quinta-feira, a Proteção Civil alertou para o perigo de cheias devido ao agravamento do tempo a partir da madrugada desta quinta-feira, com atenção redobrada para as regiões Norte, Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

Em conferência de imprensa, o adjunto de operações do Comando da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (AENPC), Carlos Pereira, refere que o maior perigo vai acontecer durante a madrugada e manhã desta sexta-feira, entre as 3h00 e as 7h00.

Devido à previsão de "chuva forte e persistente", a Proteção Civil determinou a elevação do estado de prontidão nível 3 para o território desde o Alto Minho até à Península de Setúbal e de nível 2 para o resto do país, à exceção do Algarve, que fica em nível 1.

Carlos Pereira aponta para "efeitos expectáveis" do agravamento do tempo: "inundações em zonas urbanas" e recomenda a "limpeza de sarjetas e valetas e a retirada de equipamentos e viaturas de zonas historicamente inundáveis, além da retirada de animais e equipamentos agrícolas de zonas normalmente inundáveis".

A Proteção Civil irá dar ainda uma "especial atenção" às bacias do Vouga, Águeda, Mondego, Nabão e às ribeiras do Oeste.

Todos os comandos regionais, sub-regionais e os serviços municipais de Proteção Civil e comandos dos bombeiros com "prontidão de 70% do seu efetivo".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 30 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)