Chuva forte e persistente nas próximas horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu geralmente muito nublado e períodos de chuva por vezes forte, sobretudo no Minho e Douro Litoral no final do dia.

O vento será fraco a moderado, podendo soprar forte na faixa costeira a norte do Cabo Carvoeiro e nas terras altas das regiões Norte e Centro a partir da tarde. Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal e uma pequena descida de temperatura.

Os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo estarão sob aviso amarelo a partir das 21h00 desta quinta-feira, devido à possibilidade de precipitação mais intensa.

Para sexta-feira, o IPMA agravou os avisos meteorológicos: nove distritos — Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga — passam a estar sob aviso laranja. Santarém, Leiria e Castelo Branco mantêm-se sob aviso amarelo.

De acordo com o instituto, o estado do tempo em Portugal continental entre sexta-feira e sábado será influenciado pela aproximação e passagem de uma frente fria com ondulações, associada a uma depressão centrada no Atlântico Norte em deslocamento para as ilhas Britânicas. Esperam-se períodos de chuva persistente e por vezes forte nas regiões Norte e Centro, com acumulados superiores a 100 milímetros em 24 horas em algumas zonas montanhosas.

O IPMA alerta para a possibilidade de cheias em meio urbano e bacias hidrográficas, bem como movimentos de terras em zonas fragilizadas.

O vento soprará de sul/sudoeste, com rajadas até 70 km/h no litoral Norte e Centro e até 90 km/h nas terras altas, enfraquecendo gradualmente a partir de sexta-feira e rodando para o quadrante norte no dia 2 de novembro.

As temperaturas máximas deverão variar entre 15 e 20°C nas regiões Norte e Centro e 20 a 23°C na região Sul, com uma pequena descida no dia 2. As mínimas também vão descer, podendo atingir valores inferiores a 5°C no interior Norte e Centro na noite de 1 para 2 de novembro.

A agitação marítima será de oeste/noroeste, com ondas entre 2,5 e 3,5 metros na costa ocidental, e de sudoeste com 1 a 1,5 metros na costa sul do Algarve.