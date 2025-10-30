Derrame de ácido leva a evacuação parcial de edifício do Aeroporto de Lisboa

30 out, 2025 - 17:11 • Alexandre Abrantes Neves
Um derrame de ácido na zona de catering do Aeroporto de Lisboa levou a que o edifício fosse parcialmente evacuado esta quinta-feira.
Fonte dos Bombeiros de Lisboa avança à Renascença que não há registo de feridos ou mortos, com o incidente a ter acontecido por volta das 13h15.
No local, estão quatro viaturas e 15 operacionais dos bombeiros sapadores, incluindo a unidade de tratamento de químicos.
Segundo o Correio da Manhã, foram derramados cerca de 200 litros de ácido de um reservatório de 1000 litros, com grande parte do produto a cair na bacia de retenção, enquanto 20 a 30 litros tiveram de ser transferidos para um depósito apropriado.