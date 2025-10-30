Ouvir
“Em pouco tempo, podemos ter uma quebra extraordinária de recursos humanos”, alerta sindicato

30 out, 2025 - 00:58 • Marisa Gonçalves

Sindicato Nacional do Ensino Superior alerta para a falta de renovação de docentes universitários e investigadores.

O presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), José Moreira, alerta que, se nada for feito, será cada vez mais difícil contratar professores e investigadores nas universidades, à semelhança do que já acontece nas escolas.

Em declarações à Renascença, o responsável antevê uma situação muito complicada nos próximos anos.

“Não sabemos quando é que vai ser a rutura, será provavelmente num prazo de 10 anos, mas se nada for feito, quando esta rutura acontecer será muitíssimo mais abrupta do que aquela que está a acontecer nos outros graus de ensino. Portanto, vamos passar muito rapidamente a ter uma falta tremenda de profissionais e as instituições não vão ter capacidade de os recrutar, porque não vai haver pessoas com disponibilidade para trabalhar nesta profissão”, afirma.

José Moreira considera que o Estado está a perder capacidade para recrutar nas profissões mais qualificadas, identificando vários fatores que agravam esse cenário.

“A idade média dos investigadores e dos docentes, seguramente que este ano já ultrapassa os 50 anos. Quer dizer que mais de metade dos docentes tem mais de 50 anos e uma boa parte destes está bastante perto da reforma. Portanto, relativamente em pouco tempo, podemos chegar a uma situação em que o sistema de Ensino Superior e também na Ciência vai ter uma quebra extraordinária de recursos humanos. Depois, o país terá falta de capacidade para os repor”, aponta.

O presidente do SNESup sublinha também problemas estruturais nos salários dos profissionais do sector.

“Nos últimos 20 anos, os docentes do Ensino Superior e os investigadores perderam um quarto do seu poder de compra. Já estamos a assistir a dificuldades em recrutar, nas instituições de Ensino Superior e nas instituições científicas, quadros qualificados porque ainda temos um grande número de precários. Muitas destas pessoas, se tiverem ofertas de outros sectores, acabam ou por sair do país, ou então por ir trabalhar para outros sectores de actividade onde são bastante melhor remuneradas”, alega.

O Sindicato Nacional do Ensino Superior defende a implementação de medidas que tornem as carreiras do sector mais atrativas.

