Falhas informáticas afetam centros de saúde de Lisboa e Santarém

30 out, 2025 - 09:59 • Ana Fernandes Silva

Origem do problema estará relacionada com falhas da Microsoft.

A+ / A-

O sistema informático de vários centros de saúde não está a funcionar em alguns locais do país "sobretudo nas regiões de Lisboa e Santarém".

A informação foi avançada à Renascença, esta quinta-feira de manhã, pelo vice-presidente da Associação das Unidades de Saúde Familiar.

Diogo Urjais diz ser desconhecida a origem do problema, mas, ao que tudo indica, está relacionado com "problemas na Microsoft".

O atendimento aos utentes está a ser realizado com constrangimentos, e em alguns casos está mesmo comprometido devido às falhas no sistema informático do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

O vice-presidente da Associação das Unidades de Saúde Familiar não avança um prazo para a situação ficar normalizada.

