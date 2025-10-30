Homem detido em Espinho por tentativas de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve esta quarta-feira um homem de 37 anos suspeito da prática de dois crimes de homicídio na forma tentada, ocorridos na tarde de 29 de outubro, na cidade de Espinho.

De acordo com a investigação, “os factos ocorreram na sequência de desentendimentos do suspeito com as duas vítimas, dois homens de 27 e 29 anos, motoristas de reboque e de táxi”.

“Motivado pela não execução de um serviço que havia solicitado, o arguido conduziu a sua viatura na direção das vítimas, atingindo-as de forma a provocar-lhes lesões graves que careceram de internamento hospitalar para tratamento cirúrgico”, esclarece a nota da PJ.

O detido, que possui antecedentes criminais por violência doméstica, vai ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Santa Maria da Feira para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação adequadas.