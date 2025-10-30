Homem detido em Lisboa por abuso sexual de jovem incapaz de resistência

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 36 anos suspeito da prática do crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, na forma agravada, tendo como vítima uma jovem de 17 anos.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que os factos ocorreram em agosto de 2025, num estabelecimento hoteleiro em Lisboa, e foram comunicados à PJ pela PSP, após denúncia apresentada pela vítima.

De acordo com as autoridades, o suspeito, “segurança num estabelecimento de diversão noturna” frequentado pela jovem e um grupo de amigas, terá aproveitado o estado de embriaguez da vítima.

Após oferecer ajuda e disponibilizar o seu automóvel para que a jovem recuperasse, conduziu-a até um hotel, onde terá consumado o abuso sexual, indica a PJ.

Segundo a Polícia de Investigação criminal, a investigação permitiu recolher prova inequívoca da autoria do crime. O detido, que já possui antecedentes pela prática de crimes semelhantes, será presente a primeiro interrogatório judicial para determinação das medidas de coação.