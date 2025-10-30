Mãe de José Sócrates apresenta atestado médico e falha depoimento no tribunal

A mãe de José Sócrates tem três dias para justificar a sua falta ao tribunal como testemunha no caso Operação Marquês.

Maria Adelaide de Carvalho Monteiro de 94 anos apresentou um atestado médico ao tribunal para justificar ausência, mas como o atestado foi enviado pela defesa de José Sócrates, que não representa a mãe do antigo primeiro-ministro, o tribunal quer uma justificação e decidiu para já não aplicar multa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Ministério Público não prescinde da sua audição e entende que “será possível realizar a diligência através de meios à distância”, tendo solicitado o reagendamento da data.

Recorde-se que, durante o julgamento, várias testemunhas já referiram a existência de transferências avultadas de dinheiro para a conta da mãe do antigo primeiro-ministro — um tema que seria abordado na sessão desta quinta-feira.

No arranque da audiência, José Sócrates foi representado por uma advogada oficiosa, uma vez que o seu advogado, Pedro Delille, não compareceu a horas, alegando ter entendido que o julgamento começaria mais tarde precisamente devido à ausência da testemunha.

A juíza que preside ao julgamento da Operação Marquês considerou a atitude da defesa de Sócrates “ofensiva dos deveres deontológicos” e ordenou a extração de cópia da ata da sessão para ser enviada à Ordem dos Advogados (OA) para procedimento disciplinar.

Pedro Delille acabou por comparecer pouco antes das 11h00, altura em que a magistrada, de dedo em riste, afirmou: “Acabou a brincadeira, vai responder à Ordem dos Advogados.”

Também a defesa de Sofia Fava não compareceu à audiência nem atendeu o telefone, tendo o tribunal determinado a nomeação de defesa oficiosa.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates está pronunciado por 22 crimes, incluindo três de corrupção, por alegadamente ter recebido dinheiro em troca de favorecimentos em diferentes dossiês que envolveriam o grupo Lena, o Grupo Espírito Santo (GES) e o empreendimento algarvio de Vale do Lobo.

No total, o processo conta com 21 arguidos, que negam a prática dos 117 crimes económico-financeiros que lhes são imputados. O julgamento decorre desde 3 de julho, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, e tem sessões agendadas pelo menos até 18 de dezembro de 2025.

[notícia atualizada às 11h10 de 30 de outubro de 2025]

