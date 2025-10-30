Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Julgamento

Mãe que ficou sem as filhas vai recorrer de absolvição de assistentes sociais

30 out, 2025 - 18:28 • Lusa

Duas assistentes sociais absolvidas estavam acusadas de um crime de falsidade de testemunho e outro de denegação de justiça e prevaricação sobre a mãe das crianças que fez, em protesto, greve de fome em frente à Assembleia da República.

A+ / A-

A mãe que, em 2016, entrou em greve de fome por lhe terem sido retiradas as filhas vai recorrer este mês da absolvição das assistentes sociais que recomendaram a medida, anunciou esta quinta-feira o seu mandatário.

"Vamos recorrer", disse à Lusa a advogada Gameiro Fernandes, defendendo que com esta decisão que o Tribunal Local Criminal de Cascais "pretendeu branquear a atuação das técnicas, da juiz e da procuradora" que, em dezembro de 2015, retiraram as crianças à sua cliente e as entregaram aos respetivos pais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a sentença de 17 de outubro de 2025, à qual a Lusa teve esta quinta-feira acesso, as duas assistentes sociais estavam acusadas de um crime de falsidade de testemunho e outro de denegação de justiça e prevaricação, tendo sido absolvidas de ambos.

Na decisão, a juíza Orlanda Marques sustenta que as duas técnicas da Segurança Social não previram a possibilidade de estarem a prestar declarações falsas quando, em 2015, defenderam junto do Tribunal de Família e Cascais que as crianças corriam perigo e deveriam ser retiradas à progenitora.

Na altura, as assistentes sociais fundamentaram a informação prestada ao tribunal no facto de um técnico do agrupamento de escolas frequentado por uma das meninas, no concelho de Oeiras, lhes ter transmitido que a mãe gritara que o pai não voltaria a ver as filhas.

O caso ganhou destaque depois de, em junho de 2016, a mãe das crianças, então com dois e três anos, ter realizado uma greve de fome de mais de duas semanas em frente à Assembleia da República, entre outras instituições, em protesto contra a decisão do Tribunal de Família e Menores de Cascais de em dezembro de 2015 lhe retirar as filhas e entregá-la ao pai.

Segundo a sentença de 17 de outubro de 2025, aquando da retirada das crianças, o homem estava acusado de violência doméstica.

Além das duas crianças desta relação, foi ainda retirada à mulher uma outra menina, também entregue então ao respetivo pai.

Inicialmente, as duas assistentes sociais tinham, em maio de 2023, sido condenadas a pena suspensa pelo Tribunal Local Criminal de Cascais por falsidade de testemunho e denegação de justiça e prevaricação, tendo, em fevereiro de 2024, o Tribunal da Relação de Lisboa mandado repetir o julgamento, que culminou agora na absolvição total das arguidas.

A mãe recuperou a guarda de uma das crianças em 2019 e das outras duas em 2021.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 31 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)