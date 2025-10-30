Ouvir
Metro de Lisboa investe 7,5 milhões na substituição de máquinas de bilhetes

30 out, 2025 - 13:36 • Lusa

Aquisição de 166 máquinas de Venda Automáticas de Títulos (MAVT) para o Metro de Lisboa é uma iniciativa financiada pelo Governo.

O Governo autorizou o Metropolitano de Lisboa a assumir os encargos plurianuais do contrato para aquisição de 166 máquinas de Venda Automáticas de Títulos (MAVT) para substituir as atuais em toda a rede.

Em portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República (DR), o Governo referiu que a autorização surge do facto de o Metropolitano de Lisboa pretender lançar um procedimento para contratualizar a aquisição das MAVT, com um preço base de 7,55 milhões de euros (ME).

Segundo a portaria, o procedimento relativo à aquisição das 166 máquinas tem "execução plurianual, abrangendo os anos de 2025 a 2027, com um prazo de vigência de 24 meses, a contar da data de assinatura do contrato".

Os encargos orçamentais estão repartidos por 2025 com 1,51 ME, 2026 (3,5ME) e 2027 (2,54 ME).

O diploma dá ainda conta de que o montante fixado para cada um dos anos económicos poderá "ser acrescido do saldo apurado no ano anterior", e, ainda, que os encargos financeiros resultantes da execução da portaria "serão satisfeitos por verbas adequadas, inscritas ou a inscrever no orçamento do Metropolitano de Lisboa".

A portaria foi assinada pelo secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, e pela secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.

