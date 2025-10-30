PJ detém suspeito de violação agravada em Marco de Canaveses

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve um homem de 67 anos suspeito da prática de um crime de violação agravada, ocorrido na noite de 11 de outubro, em Marco de Canaveses, tendo como vítima uma jovem de 21 anos, cidadã estrangeira que se encontra em Portugal em regime de voluntariado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a PJ, a jovem terá pedido “boleia a um desconhecido até uma quinta” situada nas proximidades da cidade, onde desempenha o seu trabalho voluntário.

“Ao longo do percurso, o suspeito começou a insinuar-se com sucessivas propostas de teor sexual, tendo esta, assustada, rejeitado as investidas e ordenando-lhe que parasse a viatura para sair, o que não aconteceu”, explica a PJ em comunicado.

O suspeito terá, então, desviado a viatura da estrada principal e seguiu por caminhos rurais e isolados, onde, segundo a investigação, terá abusado sexualmente da jovem.

“A jovem aproveitou um abrandamento da viatura para forçar a saída, mas o homem conseguiu dominá-la já no exterior e, mediante agressões, subjugou-a fisicamente, submetendo-a a atos sexuais”, acrescenta a nota.

A PJ assinala ainda que as agressões abusivas só cessaram quando a jovem conseguiu libertar-se e refugiar-se no mato adjacente ao caminho onde os factos ocorreram, tendo o suspeito abandonado o local.

A vítima acabou por conseguir pedir ajuda e denunciou, imediatamente, os factos às autoridades policiais locais, que procederam ao seu encaminhamento para investigação da PJ.

De acordo com a polícia de investigação criminal, após persistentes diligências de investigação, “foi possível identificar o suspeito e, perante os fortes indícios recolhidos da autoria do crime em causa, ter procedido à sua detenção”.

O detido, com antecedentes criminais pelos quais cumpriu pena efetiva de prisão, vai ser esta quinta-feira presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel para aplicação das medidas de coação.