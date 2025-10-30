Ouvir
Mau Tempo

Proteção Civil alerta para perigo de cheias na madrugada desta sexta-feira

30 out, 2025 - 16:22 • Diogo Camilo

Estado de prontidão foi elevado para nível 3 devido à previsão de "chuva forte e persistente" e maior perigo vai acontecer entre as 3h00 e as 7h00, com atenção redobrada para as regiões Norte, Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

A+ / A-

A Proteção Civil alerta para o perigo de cheias devido ao agravamento do tempo a partir da madrugada desta quinta-feira, com atenção redobrada para as regiões Norte, Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

Em conferência de imprensa, o adjunto de operações do Comando da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (AENPC), Carlos Pereira, refere que o maior perigo vai acontecer durante a madrugada e manhã desta sexta-feira, entre as 3h00 e as 7h00.

Devido à previsão de "chuva forte e persistente", a Proteção Civil determinou a elevação do estado de prontidão nível 3 para o território desde o Alto Minho até à Península de Setúbal e de nível 2 para o resto do país, à exceção do Algarve, que fica em nível 1.

Carlos Pereira aponta para "efeitos expectáveis" do agravamento do tempo: "inundações em zonas urbanas" e recomenda a "limpeza de sarjetas e valetas e a retirada de equipamentos e viaturas de zonas historicamente inundáveis, além da retirada de animais e equipamentos agrícolas de zonas normalmente inundáveis".

A Proteção Civil irá dar ainda uma "especial atenção" às bacias do Vouga, Águeda, Mondego, Nabão e às ribeiras do Oeste.

Todos os comandos regionais, sub-regionais e os serviços municipais de Proteção Civil e comandos dos bombeiros com "prontidão de 70% do seu efetivo".

Já esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em aviso laranja 10 distritos de Portugal Continental, a partir da meia-noite de sexta-feira e até à meia-noite de sábado.

São eles: Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Os distritos de Castelo Branco, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal vão ficar em aviso amarelo. Évora, Beja e Faro escapam ao mau tempo.

