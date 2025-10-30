PSP alerta para riscos acrescidos na condução com mau tempo. Veja aqui os conselhos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou esta quinta-feira para os riscos acrescidos associados à condução em condições meteorológicas adversas, como as que atualmente se registam em Portugal. A força de segurança chama também a atenção para o aumento das infrações relacionadas com a falta de uso do cinto de segurança e dos restantes sistemas de retenção.

De acordo com dados divulgados pela PSP, durante os três primeiros trimestres deste ano foram registadas 2.245 contraordenações por falta de uso do cinto de segurança — mais 141 do que em igual período de 2024 — e 953 infrações relativas ao não uso dos restantes sistemas de retenção, um aumento de 182 casos face ao ano anterior.

“Este número de infrações detetadas reflete um aumento considerável face ao período homólogo do ano anterior (cerca de 11%), resultado da intensificação de operações de fiscalização rodoviária pela PSP em todo o Território Nacional”, lê-se no comunicado.