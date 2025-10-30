Ouvir
PSP alerta para riscos acrescidos na condução com mau tempo. Veja aqui os conselhos

30 out, 2025 - 08:56 • Olímpia Mairos

A PSP sublinha que as condições meteorológicas adversas aumentam significativamente o risco de acidentes rodoviários, reforçando a importância do uso obrigatório dos dispositivos de segurança.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou esta quinta-feira para os riscos acrescidos associados à condução em condições meteorológicas adversas, como as que atualmente se registam em Portugal. A força de segurança chama também a atenção para o aumento das infrações relacionadas com a falta de uso do cinto de segurança e dos restantes sistemas de retenção.

De acordo com dados divulgados pela PSP, durante os três primeiros trimestres deste ano foram registadas 2.245 contraordenações por falta de uso do cinto de segurança — mais 141 do que em igual período de 2024 — e 953 infrações relativas ao não uso dos restantes sistemas de retenção, um aumento de 182 casos face ao ano anterior.

“Este número de infrações detetadas reflete um aumento considerável face ao período homólogo do ano anterior (cerca de 11%), resultado da intensificação de operações de fiscalização rodoviária pela PSP em todo o Território Nacional”, lê-se no comunicado.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias, a PSP sublinha que as condições meteorológicas adversas aumentam significativamente o risco de acidentes rodoviários, reforçando a importância do uso obrigatório dos dispositivos de segurança.

“O cinto de segurança e os restantes sistemas de retenção são fundamentais para proteger a integridade física dos ocupantes das viaturas e podem, inclusivamente, salvar vidas”, destaca a força de segurança.

A PSP recorda ainda que o atual cenário de chuvas intensas e ventos fortes que afeta todo o país torna especialmente perigoso o não uso ou uso incorreto do cinto de segurança, bem como o desrespeito pelas regras relativas aos sistemas de retenção, podendo estes comportamentos contribuir para a ocorrência de fatalidades em despistes e colisões.

Conselhos da PSP

  • Use sempre o cinto de segurança: é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, incluindo no banco de trás. Utilize sistemas de retenção devidamente homologados e adequados à criança. verifique se estão corretamente instalados e apertados – um cinto mal colocado pode agravar lesões em caso de impacto;
  • Adapte a condução às condições meteorológicas adversas e ao estado da via: com chuva reduza a velocidade, aumente a distância de segurança para o veículo da frente (pelo menos o dobro do habitual) e evite manobras bruscas. A chuva intensa pode causar aquaplaning e conjugada com vento forte, a perda de controlo da viatura;
  • Mantenha o veículo em condições: verifique o estado dos pneus, limpe vidros e faróis para boa visibilidade;
  • Planeie a viagem: evite deslocações desnecessárias durante picos de mau tempo. Consulte previsões atualizadas no site do IPMA (www.ipma.pt). Em caso de emergência, ligue 112;
  • Seja visível e previsível: sinalize todas as mudanças de direção com antecedência e respeite os limites de velocidade, que devem ser reduzidos em zonas de risco;
  • Não utilize o telemóvel durante a condução.
