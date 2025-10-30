STCP multou mais de 630 condutores por mês por obstruírem autocarros no Porto

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) multou por mês uma média de 634 automobilistas, entre fevereiro e setembro, por obstruírem a circulação de autocarros de várias maneiras, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado da empresa, "entre fevereiro e setembro, a equipa de fiscalização da STCP registou 5.068 infrações, o que corresponde a uma média de 634 viaturas multadas por mês", destacando-se setembro "como o mês que concentrou o maior número de infrações registadas".

"A infração mais recorrente continua a ser o estacionamento em locais com sinalização de proibição de paragem e estacionamento, representando 42% das multas. Segue-se o estacionamento em paragens de transporte público (a menos de 5 ou 25 metros), a ocupação indevida de vias reservadas a transporte público e o estacionamento em zonas sinalizadas com proibição de estacionamento", refere a empresa em comunicado.

No total, no período em análise foram fiscalizadas 175 ruas, "permitindo identificar os focos com maior impacto na mobilidade, como a Rua da Restauração, Rua de Costa Cabral e Rua da Prelada".

A equipa de fiscalização da STCP é composta por oito agentes credenciados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e apoiada pela Polícia Municipal do Porto, sendo que a sua presença "tem permitido melhorar a fluidez da circulação dos autocarros, nomeadamente em zonas que antes registavam interrupções frequentes e demoradas e no cumprimento das normas de estacionamento".

As operações "decorrem em articulação com o Centro de Controlo de Tráfego e Operação da STCP e o Centro de Gestão Integrada do Porto, privilegiando a fluidez da circulação dos autocarros".

"Numa primeira fase, a abordagem é sobretudo pedagógica e de sensibilização, mas com o objetivo central de eliminar obstáculos à circulação dos transportes públicos e melhorar a mobilidade urbana", refere a empresa.

A STCP avisa ainda que a sua fiscalização é "uma operação contínua, da qual se espera um impacto progressivamente mais positivo na circulação dos transportes públicos e na mobilidade da cidade do Porto".

A operação de fiscalização de estacionamento indevido em faixas bus e em paragens da STCP arrancou em 03 de fevereiro.

"A fiscalização pode ser acionada através do alerta dado pelo motorista ao Centro de Controlo da STCP, pelo aviso do próprio Centro de Controlo aos agentes, ou ainda pelas rondas diárias realizadas pelos fiscais", detalhou, então, a transportadora.

Entre 2013 e 2023, o registo de multas nas faixas bus e nas paragens da STCP caiu para quase metade, de acordo com dados da transportadora noticiados pelo jornal Público, e a velocidade comercial média da operação também tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos.

Em 20 de janeiro arrancou a fiscalização móvel automática ao estacionamento indevido por parte de veículos da Polícia Municipal do Porto, visando especialmente a paragem em segunda fila e zonas de residentes.

O novo sistema consiste em câmaras instaladas nas viaturas da Polícia Municipal para controlar o estacionamento abusivo, registando as matrículas dos veículos infratores.