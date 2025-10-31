Ouvir
Em Destaque
Reportagem Renascença

A água entrou sem pedir licensa na casa dos Vieira. "Não conseguia sair, tinha metro e meio de água"

31 out, 2025 - 23:34 • Jaime Dantas

A água da Ribeira da Granja inundou em casa de Clara e Francisco Vieira, na zona de Ramalde, no Porto. Até às 12h00, foram registadas cerca de 200 ocorrências em todo o país devido ao mau tempo.

Foto: José Coelho/Lusa

A água da Ribeira da Granja entrou sem pedir licença em casa de Clara e Francisco Vieira, moradores na zona de Ramalde, no Porto.

À Renascença, Francisco conta que, logo pelo início da manhã, "não conseguia sair de casa" tal a dimensão da inundação. "Tinha metro e meio de água para sair de casa, as galochas não adiantaram de nada", conta, ao mesmo tempo que olha com apreensão para aquilo que o rodeia.

O tempo é de contar prejuízos, mas nem isso é tarefa fácil. Nas parades do anexo, onde o casal tem uma pequena lavandaria, são visíveis as marcas da água. Os eletrodomésticos, esses, não se sabe se funcionam, porque "há o risco de curto circuito", explica Clara.

"Todos os anos acontece isto", o que levou os vizinhos a ser colocados numa habitação social, mas a família Vieira "ficou para trás", lamenta a mulher de 58 anos.

"Eu gosto de morar aqui, agora, a gente vai ficando triste. Mesmo um dia que não seja de inverno, mas com chuva, em uma hora ou duas, isto enche completamente", continua.

Mas apesar da tristeza, Clara acredita que, depois da tempestade, vem a bonança.

"E triste, mas temos que erguer a cabeça para cima e continuar em frente", termina.

Até às 18h00 foram registadas 369 ocorrências, com a maior parte delas a terem acontecido na Área Metropolitana do Porto.

Quase metade das ocorrências no país foram relativas a inundações - 154 -, enquanto 109 foram relativas a limpezas de via e outras 70 relativas a quedas de árvores.

Até à manhã deste sábado, 13 distritos de Portugal continental vão manter-se em aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Há ainda dois distritos em aviso amarelo: Portalegre e Setúbal.

