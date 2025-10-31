Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 31 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Acórdão do processo “golas antifumo” conhecido esta sexta-feira

31 out, 2025 - 06:30 • Liliana Monteiro

O processo das golas antifumo chega esta sexta-feira ao fim. O Ministério Público pediu penas de prisão suspensa para todos os 19 arguidos, incluindo antigos responsáveis da Proteção Civil.

A+ / A-

O ex-presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, general Carlos Mourato Nunes, e o ex-secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, ficam esta sexta-feira a conhecer a decisão final do caso mediaticamente conhecido como “golas anti-fumo”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Ao todo, são 19 os arguidos — 14 pessoas e cinco empresas — e o Ministério Público considera que todos devem ser condenados a pena de prisão, ainda que com suspensão da sua execução.

Foi essa a posição defendida nas alegações finais, realizadas em maio deste ano, considerando que os procedimentos de contratação pública para a aquisição das golas e kits de proteção, no âmbito do programa “Aldeia Segura – Pessoas Seguras”, foram “um simulacro, sem respeito pelas regras e concorrência”.

O Ministério Público afirma que ficou provado que os serviços associados à aquisição e elaboração dos kits de proteção já tinham sido prestados antes de serem contratados.

Mais ainda, sustenta que houve procedimentos ilícitos ocultados no momento da candidatura a subsídios, considerando “totalmente consubstanciado” o crime de fraude na obtenção de subsídio.

Defesa de ex-secretário de Estado no caso das golas aponta erros grosseiros ao MP

Justiça

Defesa de ex-secretário de Estado no caso das golas aponta erros grosseiros ao MP

A advogada começou por manifestar a sua estranheza(...)

Segundo a acusação, a empresa Foxtrot foi escolhida previamente, apesar de os arguidos saberem que a companhia “não tinha experiência” para a prestação de serviços.

Em causa neste processo estão alegados crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e abuso de poder, relacionados com contratação pública e a compra de golas de autoproteção no programa “Aldeia Segura – Pessoas Seguras”, lançado na sequência dos incêndios florestais de 2017.

De acordo com a acusação, os crimes terão lesado o Estado em cerca de 365 mil euros.

Cerca de 70 mil golas antifumo foram fabricadas com material inflamável, poliéster, e sem tratamento anti-carbonização, tendo sido entregues pela Proteção Civil à população.

Na altura, a Proteção Civil explicou que as golas se destinavam apenas a situações rápidas de retirada de pessoas em caso de incêndio, não constituindo um equipamento de proteção individual ou de confronto direto com o fogo.

A acusação foi conhecida em julho de 2022. A decisão final é proferida esta sexta-feira pelo juiz João Claudino.

Golas antifumo. MP pede penas de prisão para todos os arguidos

Golas antifumo. MP pede penas de prisão para todos os arguidos

O Ministério Público pediu a condenação a penas de(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 31 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)