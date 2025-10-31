Acórdão do processo “golas antifumo” conhecido esta sexta-feira

31 out, 2025 - 06:30 • Liliana Monteiro
O ex-presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, general Carlos Mourato Nunes, e o ex-secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, ficam esta sexta-feira a conhecer a decisão final do caso mediaticamente conhecido como “golas anti-fumo”.
Ao todo, são 19 os arguidos — 14 pessoas e cinco empresas — e o Ministério Público considera que todos devem ser condenados a pena de prisão, ainda que com suspensão da sua execução.
Foi essa a posição defendida nas alegações finais, realizadas em maio deste ano, considerando que os procedimentos de contratação pública para a aquisição das golas e kits de proteção, no âmbito do programa “Aldeia Segura – Pessoas Seguras”, foram “um simulacro, sem respeito pelas regras e concorrência”.
O Ministério Público afirma que ficou provado que os serviços associados à aquisição e elaboração dos kits de proteção já tinham sido prestados antes de serem contratados.
Mais ainda, sustenta que houve procedimentos ilícitos ocultados no momento da candidatura a subsídios, considerando “totalmente consubstanciado” o crime de fraude na obtenção de subsídio.
Justiça
Segundo a acusação, a empresa Foxtrot foi escolhida previamente, apesar de os arguidos saberem que a companhia “não tinha experiência” para a prestação de serviços.
Em causa neste processo estão alegados crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e abuso de poder, relacionados com contratação pública e a compra de golas de autoproteção no programa “Aldeia Segura – Pessoas Seguras”, lançado na sequência dos incêndios florestais de 2017.
De acordo com a acusação, os crimes terão lesado o Estado em cerca de 365 mil euros.
Cerca de 70 mil golas antifumo foram fabricadas com material inflamável, poliéster, e sem tratamento anti-carbonização, tendo sido entregues pela Proteção Civil à população.
Na altura, a Proteção Civil explicou que as golas se destinavam apenas a situações rápidas de retirada de pessoas em caso de incêndio, não constituindo um equipamento de proteção individual ou de confronto direto com o fogo.
A acusação foi conhecida em julho de 2022. A decisão final é proferida esta sexta-feira pelo juiz João Claudino.
