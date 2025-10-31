Autocarro da FlixBus abalroa 20 carros em Bragança

31 out, 2025 - 23:51 • Redação
Um autocarro da empresa FlixBus abalroou 20 viaturas estacionadas em Bragança ao final da tarde desta sexta-feira. A viatura encontrava-se vazia e parqueada, não havendo registo de feridos.
O incidente resultou apenas em danos materiais e ocorreu sem que estivessem passageiros ou motorista no interior do autocarro.
Em resposta ao sucedido, a FlixBus informou que abriu um inquérito interno para apurar as causas do incidente.
"A segurança dos passageiros e motoristas continua a ser prioridade máxima", garantiu a empresa em declarações à “SIC”.