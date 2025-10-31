Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 01 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autocarro da FlixBus abalroa 20 carros em Bragança

31 out, 2025 - 23:51 • Redação

Autocarro da FlixBus abalroou 20 carros estacionados em Bragança. Não há feridos a registar.

A+ / A-

Um autocarro da empresa FlixBus abalroou 20 viaturas estacionadas em Bragança ao final da tarde desta sexta-feira. A viatura encontrava-se vazia e parqueada, não havendo registo de feridos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O incidente resultou apenas em danos materiais e ocorreu sem que estivessem passageiros ou motorista no interior do autocarro.

Em resposta ao sucedido, a FlixBus informou que abriu um inquérito interno para apurar as causas do incidente.

"A segurança dos passageiros e motoristas continua a ser prioridade máxima", garantiu a empresa em declarações à “SIC”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 01 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)