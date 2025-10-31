“Burla do Amor”. Falso artista detido no Porto por suspeita de burlas e associação criminosa

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte deteve, em flagrante delito, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, um homem de 45 anos, suspeito da prática de crimes de burla qualificada, branqueamento e associação criminosa, através do esquema fraudulento vulgarmente conhecido por “Burla do Amor” ou “Romance Scam”.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que no decorrer de uma investigação pelo crime de burla qualificada, “apurou-se que a vítima, uma mulher de 64 anos, havia sido levada à entrega de várias quantias de dinheiro de valor superior a 250 mil euros a um burlão que se fazia passar por um conhecido artista com quem a vítima julgava comunicar através de redes sociais desde 2022 e com quem esta foi desenvolvendo uma relação afetiva”.

“As entregas destes valores foram sendo feitas por transferência bancária, aquisição de cartões de criptomoedas e, mais recentemente, entregas de dinheiro em encontros presenciais com representantes do suposto artista”, acrescenta a nota.

Ainda de acordo com a polícia de investigação criminal, o suspeito viajou esta quinta-feira desde França, país onde reside, até ao Porto, para se encontrar com a vítima que iria proceder à entrega de mais 25 mil euros, vindo a ser detido pela PJ.

No decurso da detenção foram apreendidos diversos equipamentos telefónicos, bem como outros elementos de prova relevantes.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.