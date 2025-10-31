Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 31 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Detido em Lisboa suspeito de agressão grave com arma branca

31 out, 2025 - 12:30 • Olímpia Mairos

O suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

A+ / A-

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 65 anos suspeito de uma agressão grave com arma branca.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a PJ, o caso remonta a setembro de 2023, quando o arguido terá desferido um golpe profundo nas costas da vítima, “provocando um choque hemorrágico que colocou a sua vida em perigo e exigiu hospitalização urgente”.

No decorrer da investigação, “foram recolhidos elementos probatórios de significativa relevância, permitindo a identificação, localização e subsequente detenção do suspeito, que se mantinha em paradeiro incerto, alterando sucessivamente a sua residência evitando assim o contacto com as autoridades”, acrescenta a polícia.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 31 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)