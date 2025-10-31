Detido em Lisboa suspeito de agressão grave com arma branca

31 out, 2025 - 12:30 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem de 65 anos suspeito de uma agressão grave com arma branca.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo a PJ, o caso remonta a setembro de 2023, quando o arguido terá desferido um golpe profundo nas costas da vítima, “provocando um choque hemorrágico que colocou a sua vida em perigo e exigiu hospitalização urgente”.
No decorrer da investigação, “foram recolhidos elementos probatórios de significativa relevância, permitindo a identificação, localização e subsequente detenção do suspeito, que se mantinha em paradeiro incerto, alterando sucessivamente a sua residência evitando assim o contacto com as autoridades”, acrescenta a polícia.
O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.