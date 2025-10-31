Ouvir
Operação “Todos os Santos 2025”

GNR intensifica patrulhamento nas estradas

31 out, 2025 - 07:48 • Olímpia Mairos

O objetivo é reduzir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do trânsito e apoiar os utentes das vias, assegurando deslocações em maior segurança por todo o território continental.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai reforçar o patrulhamento nas estradas de maior movimento entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, período em que se assinala o Dia de Todos os Santos.

O objetivo da operação é reduzir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do trânsito e apoiar os utentes das vias, assegurando deslocações em maior segurança por todo o território continental.

Durante este período, em que se prevê um elevado volume de tráfego, a GNR — através dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) — irá desenvolver ações coordenadas de policiamento, fiscalização rodoviária e combate à criminalidade, com o intuito de assegurar viagens seguras e contribuir para a diminuição dos acidentes nas estradas.

Em comunicado, a Guarda reforça que a prevenção e o combate à sinistralidade rodoviária continuam a ser uma prioridade estratégica da instituição.

Por fim, a GNR apela aos condutores para que adotem uma condução prudente, responsável e atenta, de forma a garantir a segurança de todos.

Conselhos da GNR

  • Cumprir as regras de trânsito, especialmente nas manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e manutenção da distância de segurança;
  • Utilizar corretamente o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças;
  • Não utilizar o telemóvel durante o exercício da condução;
  • Adequar a velocidade ao tipo de estrada e às condições de circulação;
  • Abster-se do consumo de bebidas alcoólicas ou substâncias psicotrópicas antes ou durante a condução.
