GNR intensifica patrulhamento nas estradas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai reforçar o patrulhamento nas estradas de maior movimento entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, período em que se assinala o Dia de Todos os Santos.

O objetivo da operação é reduzir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do trânsito e apoiar os utentes das vias, assegurando deslocações em maior segurança por todo o território continental.

Durante este período, em que se prevê um elevado volume de tráfego, a GNR — através dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) — irá desenvolver ações coordenadas de policiamento, fiscalização rodoviária e combate à criminalidade, com o intuito de assegurar viagens seguras e contribuir para a diminuição dos acidentes nas estradas.

Em comunicado, a Guarda reforça que a prevenção e o combate à sinistralidade rodoviária continuam a ser uma prioridade estratégica da instituição.

Por fim, a GNR apela aos condutores para que adotem uma condução prudente, responsável e atenta, de forma a garantir a segurança de todos.

Conselhos da GNR