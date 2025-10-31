Golas antifumo. Leitura do acórdão adiada por duas semanas

E estas alterações agravam a conduta do antigo presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Mourato Nunes, e do ex-secretário de Estado da Proteção Civil Artur Neves, que deveriam ter ficado a conhecer esta sexta-feira a decisão final do caso mediaticamente conhecido como “golas anti-fumo”.

O processo das golas antifumo deveria ter chegado esta sexta-feira ao fim, mas não foi o que aconteceu. A leitura do acórdão foi adiada por duas semanas, ficando agendada para 14 de novembro, depois de apresentadas mais de uma dezena de alterações não substanciais aos factos que vinham na acusação.

Ao todo, são 19 os arguidos do caso — 14 pessoas e cinco empresas — e o Ministério Público considera que todos devem ser condenados a pena de prisão, ainda que com suspensão da sua execução.

E foi com 11 dos arguidos presentes na sala, que o juiz João Claudino deu 10 dias para as defesas se pronunciarem.

À saída do tribunal, o advogado de Mourato Nunes disse ter visto com surpresa este ato do tribunal. "Estou surpreendido sobretudo com o número elevado e significativo de alterações não substanciais. O coletivo entendeu que havia matéria além da pronúncia que havia de considerar para proferir uma decisão", disse José António Barreiros.

O advogado esclareceu ainda que as alterações abrangem vários arguidos e várias situações. "Estamos todos com o encargo de, nestes dez dias, assegurar a defesa. Logo se verá o que significa assegurar a defesa, se é revisitar a prova existente ou se é produzir nova prova, isso é uma coisa a estudar."

O que está em causa?

Em causa neste processo estão alegados crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e abuso de poder, relacionados com contratação pública e a compra de golas de autoproteção no programa “Aldeia Segura – Pessoas Seguras”, lançado na sequência dos incêndios florestais de 2017.

De acordo com a acusação, os crimes terão lesado o Estado em cerca de 365 mil euros.

Cerca de 70 mil golas antifumo foram fabricadas com material inflamável, poliéster, e sem tratamento anti-carbonização, tendo sido entregues pela Proteção Civil à população. Na altura, a Proteção Civil explicou que as golas se destinavam apenas a situações rápidas de retirada de pessoas em caso de incêndio, não constituindo um equipamento de proteção individual ou de confronto direto com o fogo.

A acusação foi conhecida em julho de 2022. A decisão final é proferida esta sexta-feira pelo juiz João Claudino.