Homem que baleou médico em Leiria fica em prisão preventiva

Ficou em prisão preventiva o homem detido pela Polícia Judiciária por suspeitas da prática de crimes de ofensas à integridade física graves e simples, de que foram vítimas dois homens, com 53 e 56 anos, na noite do passado dia 17 de outubro, na cidade de Leiria.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que “uma das vítimas – médico de profissão, foi atingida com disparos realizados por uma arma de ar comprimido (vulgo arma de airsoft), na zona das costas, no sobrolho e braço. A outra vítima sofreu ferimentos ligeiros, resultantes de um confronto físico com o suspeito”.

Segundo a PJ, os homens foram assistidos “em meio hospitalar, tendo tido logo alta médica”.

O detido é ex-utente de uma das vítimas e padece de doença mental diagnosticada.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, o crime ocorreu fora do contexto hospitalar, não existindo, para já, qualquer relação com as profissões das vítimas, nem mesmo com a comunidade médica e/ou hospitalar.

O detido, de 36 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito a prisão preventiva.